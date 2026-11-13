Tantalus Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tantalus Systems lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 18.1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 7.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch