Tantalus Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tantalus Systems hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tantalus Systems ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21.4 Millionen CAD gegenüber 18.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch