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14.09.2026 06:37:00
Tanseisha: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tanseisha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14.51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tanseisha ein EPS von 15.35 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.01 Prozent auf 21.83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tanseisha 22.05 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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