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12.08.2026 06:37:00
Tanmiah Food Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tanmiah Food Company Registered veröffentlichte am 09.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.95 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 SAR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 789.2 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tanmiah Food Company Registered einen Umsatz von 649.5 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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