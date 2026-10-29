Tanla Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanla Solutions lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9.43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tanla Solutions im vergangenen Quartal 13.52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tanla Solutions 10.78 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch