SIE Aktie 139991699 / JP3161620004
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26.08.2026 14:03:19
Tanja Wegmann: «Ich mag Rolex, weil sie nicht laut sein muss»
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Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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