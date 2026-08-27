Tangshan Sanyou Chemical Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tangshan Sanyou Chemical Industries lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tangshan Sanyou Chemical Industries ein EPS von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.29 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.80 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch