Tangshan Sanyou Chemical Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tangshan Sanyou Chemical Industries gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tangshan Sanyou Chemical Industries 0.020 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 5.24 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tangshan Sanyou Chemical Industries 4.60 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch