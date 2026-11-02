Tangshan Port Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tangshan Port Group hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Mit einem EPS von 0.08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tangshan Port Group mit 0.080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 1.50 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tangshan Port Group 1.50 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch