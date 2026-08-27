Tangshan Port Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tangshan Port Group präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tangshan Port Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch