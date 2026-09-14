TANGOYA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TANGOYA hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 52.62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TANGOYA 11.52 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 2.89 Milliarden JPY gegenüber 2.70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 192.58 JPY. Im Vorjahr hatte TANGOYA 150.94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TANGOYA in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.38 Milliarden JPY im Vergleich zu 11.46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch