Tango Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tango Mining hat am 23.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Tango Mining 2.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 231.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3.61 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 76.96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.04 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch