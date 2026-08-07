Tanger Factory Outlet Centers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tanger Factory Outlet Centers präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.29 USD. Im letzten Jahr hatte Tanger Factory Outlet Centers einen Gewinn von 0.260 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 156.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch