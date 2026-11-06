Tanger Factory Outlet Centers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tanger Factory Outlet Centers hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.280 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.62 Prozent auf 157.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch