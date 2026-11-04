Tanfac Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tanfac Industries hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8.61 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2.30 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tanfac Industries 1.69 Milliarden INR umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 7.35 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1.97 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch