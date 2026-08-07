Taneja Aerospace Aviation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taneja Aerospace Aviation stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.25 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.39 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.99 Prozent auf 103.1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch