Taneja Aerospace Aviation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taneja Aerospace Aviation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.52 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Taneja Aerospace Aviation im vergangenen Quartal 112.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taneja Aerospace Aviation 96.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch