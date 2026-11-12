Tandy Leather Factory hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tandy Leather Factory liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tandy Leather Factory die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tandy Leather Factory -0.170 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 18.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch