Tandy Leather Factory gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tandy Leather Factory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch