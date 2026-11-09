TANAKEN Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TANAKEN Registered lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 36.65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TANAKEN Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 30.11 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.96 Prozent auf 3.62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch