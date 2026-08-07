TANAKA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TANAKA hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 43.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 11.75 Milliarden JPY gegenüber 9.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch