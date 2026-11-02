TANAKA SEIMITSU KOGYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TANAKA SEIMITSU KOGYO veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.65 JPY gegenüber 50.18 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 11.65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch