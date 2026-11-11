TANAKA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANAKA präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60.31 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TANAKA 21.17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch