Tanabe Management Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tanabe Management Consulting hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Tanabe Management Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.91 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3.84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch