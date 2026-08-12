|
12.08.2026 06:37:00
Tanabe Management Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Tanabe Management Consulting hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Tanabe Management Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.91 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 3.84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.