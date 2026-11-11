Tanabe Management Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tanabe Management Consulting äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Tanabe Management Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.32 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.07 Prozent auf 4.40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch