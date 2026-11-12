TANABE ENGINEERING gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TANABE ENGINEERING hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 78.26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 84.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 13.40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch