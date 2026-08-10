TANABE ENGINEERING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANABE ENGINEERING hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 70.93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TANABE ENGINEERING noch ein Gewinn pro Aktie von 53.30 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TANABE ENGINEERING mit einem Umsatz von insgesamt 12.82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch