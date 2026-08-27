Tan Chong Motor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tan Chong Motor gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.090 MYR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tan Chong Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 471.9 Millionen MYR im Vergleich zu 538.8 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch