Tamura vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tamura hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tamura ein EPS von 3.03 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32.78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tamura einen Umsatz von 28.87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch