Tamura gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tamura lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19.57 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0.930 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamura 38.35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch