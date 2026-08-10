Tamron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tamron hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25.05 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.80 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22.26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch