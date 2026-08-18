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18.08.2026 06:37:00
Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered legte Quartalsergebnis vor
Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat am 16.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.6 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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