Tamilnadu Petroproducts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tamilnadu Petroproducts hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 8.90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tamilnadu Petroproducts 3.92 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.80 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4.63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch