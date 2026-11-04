Tamilnadu Petroproducts: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tamilnadu Petroproducts lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.23 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tamilnadu Petroproducts 3.81 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tamilnadu Petroproducts im vergangenen Quartal 9.37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamilnadu Petroproducts 4.57 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch