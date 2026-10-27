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27.10.2026 06:37:00
Tamilnad Mercantile Bank legte Quartalsergebnis vor
Tamilnad Mercantile Bank hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 28.49 INR, nach 20.05 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.21 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.52 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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