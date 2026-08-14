Tamil Nadu Newsprint Papers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tamil Nadu Newsprint Papers hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.070 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.40 Prozent auf 11.47 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch