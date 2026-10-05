TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 14:15:37
Tamedia streicht weitere 34 Stellen in den News-Redaktionen
Zürich (awp/sda) - Das Verlagshaus Tamedia hat am Montag eine weitere Abbaurunde angekündigt: 34 Vollzeitstellen werden gestrichen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende in den News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf.
Von den 41 Mitarbeitenden, die gehen müssen, entfallen 28 auf die Redaktionen in der Deutschschweiz und neun auf die der Westschweiz. Vier weitere gehören dem Print-Desk an, wie Tamedia mitteilte. Bis Ende Oktober würden die Betroffenen in Gesprächen über ihre Entlassung informiert.
Tamedia hatte im Jahr 2024 zugesichert, bis Ende September 2026 keine Journalistinnen und Journalisten zu entlassen. Nun erfolgte die Ankündigung der nächsten Abbauwelle in der zweiten Oktoberwoche.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu TX Group
Analysen zu TX Group
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.