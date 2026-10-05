Tamedia streicht weitere 34 Stellen in den News-Redaktionen

Zürich (awp/sda) - Das Verlagshaus Tamedia hat am Montag eine weitere Abbaurunde angekündigt: 34 Vollzeitstellen werden gestrichen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende in den News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf.

Von den 41 Mitarbeitenden, die gehen müssen, entfallen 28 auf die Redaktionen in der Deutschschweiz und neun auf die der Westschweiz. Vier weitere gehören dem Print-Desk an, wie Tamedia mitteilte. Bis Ende Oktober würden die Betroffenen in Gesprächen über ihre Entlassung informiert.

Tamedia hatte im Jahr 2024 zugesichert, bis Ende September 2026 keine Journalistinnen und Journalisten zu entlassen. Nun erfolgte die Ankündigung der nächsten Abbauwelle in der zweiten Oktoberwoche.