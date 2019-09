Tamedia: Jens Schleuniger wird Leiter Portfolio Management Ventures

Das Verlagshaus Tamedia ernennt Jens Schleuniger per 1. Oktober 2019 zum Leiter Portfolio Management Ventures.

In dieser Position werde er die Beteiligungen von Tamedia strategisch unterstützen und neue Investitionen prüfen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Der 39-Jährige verfüge über grosse Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Start-up-Investments und Portfolio Management. Zuletzt war er den Angaben zufolge Senior Investment Advisor und Mitglied des Investment Committee von Silk Invest Ltd., einem Private Equity Fund in London.

jl/jb

Zürich (awp)