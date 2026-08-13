Tamdeen Investment Company (KPSC) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tamdeen Investment Company (KPSC) lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0.04 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tamdeen Investment Company (KPSC) mit 0.040 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.2 Millionen KWD – ein Plus von 30.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tamdeen Investment Company (KPSC) 4.0 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch