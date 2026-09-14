Tamburi Investment Partners SpaAz stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tamburi Investment Partners SpaAz hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.02 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0.290 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 363.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.1 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 0.5 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch