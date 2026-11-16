Tamburi Investment Partners SpaAz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tamburi Investment Partners SpaAz liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tamburi Investment Partners SpaAz die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79.55 Prozent auf 0.3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch