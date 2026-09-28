Tamboran Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tamboran Resources präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamboran Resources ein EPS von -0.650 USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1.160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Tamboran Resources ein Ergebnis je Aktie von -2.520 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch