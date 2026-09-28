Tamboran Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tamboran Resources lud am 25.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.010 AUD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.020 AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch