Tamarack Valley Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tamarack Valley Energy hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tamarack Valley Energy -0.500 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 365.8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335.8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch