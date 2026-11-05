Tamai Steamship: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tamai Steamship lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 125.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 76.96 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamai Steamship 1.40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch