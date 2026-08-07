Tamai Steamship präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamai Steamship hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 162.06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -75.400 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamai Steamship 1.47 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch