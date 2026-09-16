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16.09.2026 06:37:00
TAMAGAWA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TAMAGAWA lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 12.96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAMAGAWA noch ein Gewinn pro Aktie von -0.410 JPY in den Büchern gestanden.
TAMAGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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