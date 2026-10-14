Tama Home legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tama Home hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 114.85 JPY. Im Vorjahresquartal waren -97.750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 27.61 Milliarden JPY, gegenüber 29.10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch