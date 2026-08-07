Talos Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Talos Energy lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1.050 USD je Aktie erzielt worden.

Talos Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 664.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 424.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch