Talos Energy legte Quartalsergebnis vor

Talos Energy hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.49 USD gegenüber -0.550 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.43 Prozent auf 596.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 450.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch